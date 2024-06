Studenti in piazza per la Bari che verrà

BARI – Il diritto al futuro, una parte della visione di Bari contenuta nella piattaforma “Sei la mia città?”, lanciata nelle ultime settimane e che sfida la prossima amministrazione cittadina a costruire una città a misura di studenti e studentesse: Bari, città della conoscenza. Sono scesi in piazza gli studenti e i giovani di Zona Franka, Link Bari e Uds Bari proprio per chiedere ancora una volta all’amministrazione che verrà una città a misura di studente e un futuro garantito per tutti con l’idea che per realizzarsi non si debba necessariamente migrare verso altri capoluoghi. Le richieste partono prima di tutto da una scuola che sia competitiva e all’avanguardia e che sappia formare adeguatamente i giovani con un’offerta formativa all’altezza.

