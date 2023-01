BARLETTA – Cominciati ufficialmente i lavori presso lo stadio Lello Simeone di Barletta. La struttura sportiva nel pieno centro cittadino sarà oggetto di riqualificazione per una somma di circa due milioni di euro, di cui mezzo milione proveniente dalle casse dell’amministrazione comunale e la restante parte da finanziamenti europei.

Le operazioni di restyling interesseranno il terreno di gioco, che verrà trasformato da terra battuta a manto erboso sintetico, i servizi e gli spogliatoi, ristrutturati dopo anni di abbandono, i giardini e le aree verdi, che andranno ad implementare gli spazi circostanti.

Le attività partite martedì mattina hanno portato ad una prima demolizione delle strutture adiacenti al campo da gioco, per poi avviare la fase di smontaggio della tribuna metallica. Successivamente si passerà alla manutenzione degli spogliatoi, del tunnel e soprattutto del velodromo, tra le zone maggiormente discusse nei giorni precedenti.

Il circuito per il ciclismo su pista, unico in Puglia con quello di Nardò, farà regolarmente parte della riqualificazione dell’impianto, come da progetto redatto dai tecnici. Durata complessiva dei lavori fissata in sei mesi.

