BARLETTA – La prima risonanza magnetica 3 Tesla in una ASL della Regione Puglia è a Barletta. La più avanzata strumentazione del settore in ambito clinico è stata inaugurata presso il reparto di Radiologia dell’ospedale Dimiccoli, diretto dal professor Giuseppe Guglielmi, alla presenza dei vertici dell’ASL della sesta provincia pugliese. Il dispositivo, arrivato in struttura il 23 novembre costato oltre un milione di euro, è stato posizionato in una stanza appositamente riqualificata negli ultimi 90 giorni.

Vantaggi notevoli per il paziente e risultati performanti sul piano medico, tecnico e clinico. La 3 Tesla sarà applicata negli esami di carattere neuro-radiologico, addominale e pelvico, muscolo-scheletrico e cardiovascolare, ma anche in ambito cardiologico e senologico.

Condividi su...



Linkedin

email