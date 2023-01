BARLETTA – Vandali in azione nel pieno centro storico di Barletta, dove le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso alcuni giovanissimi mentre tentavano di danneggiare e scassinare un distributore automatico in via Duomo.

I tre ragazzi hanno agito nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3, con le registrazioni che li hanno immortalati mentre prendevano a calci e pugni uno degli slot automatici. Il distributore, pur rimasto intatto dopo diversi minuti di assalto, è stato gravemente danneggiato. Il doppio vetro è stato scheggiato in più parti ma i responsabili non sono riusciti ad impossessarsi dei prodotti al suo interno né della somma di denaro già presente nelle casse automatiche.

Il video, divulgato dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito, fornisce un’ulteriore conferma dell’emergenza sicurezza nel centro storico cittadino, già sollevata dai residenti, dai piccoli imprenditori e dalla clientela dei numerosi locali presenti in zona. Il primo cittadino, con un post sui social, ha chiesto in primis ai genitori di vigilare sui propri ragazzi e ha chiesto rispetto per i titolari delle attività commerciali.

