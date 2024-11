Spinazzola-Barletta 0-1, le voci del dopogara

BARLETTA – L’Eccellenza si arricchisce di una nuova perla di Nicola Strambelli, che regala tre punti al Barletta nella trasferta di Ruvo contro lo Spinazzola. Nel postpartita, il difensore biancorosso Giovanni Montrone rende merito al successo dei suoi.

“Non è stato facile – ammette il centrale difensivo – ma sono queste partite che dimostrano la forza di questo gruppo. Ovviamente la presenza di Strambelli cambia tutto quando il risultato è in bilico. Siamo contenti ma non dobbiamo abbassare la guardia”. Per Montrone, il campionato è ancora aperto: “È ancora troppo presto, il segreto è non guardare la classifica. Concentriamoci sulla Coppa poi penseremo al Bitonto”.

Rammarico per Zinfollino, che lascia punti contro la capolista nonostante un buon primo tempo: “Siamo stati coraggiosi, ma non abbiamo concretizzato quando abbiamo avuto la possibilità di premere sull’acceleratore. Non commento la direzione arbitrale, credo che gli episodi si compensino sempre”. Adesso il Novoli in trasferta: “Campo tosto – sottolinea il tecnico – ma abbiamo tanti lati positivi da cui ripartire. Lavoreremo sodo”.

