Casarano, Laterza: “Abbiamo fatto il massimo per provare a vincere”

Al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Nardò, l’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza ha parlato così in conferenza stampa: “Chi è venuto allo stadio oggi si è divertito, è stata una bella partita. Nessuno voleva perdere, sono risultati che dobbiamo accettare. Di fronte avevamo un’ottima squadra, portiamo a casa questo punto. Abbiamo fatto il massimo per vincerla. I ritmi sono stati alti, i ragazzi hanno dato tutto, è stato un derby combattuto. Malcore non abbiamo voluto rischiarlo, lo recupereremo per domenica. Perez si è stirato, perdiamo un giocatore importantissimo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author