Serie A, Juric esonerato: il comunicato ufficiale della Roma

La Roma ha comunicato l’esonero di Ivan Juric, ringraziandolo per l’impegno profuso nelle ultime settimane. “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro. Ha gestito un ambiente difficile con grande professionalità, e di questo gli siamo grati,” si legge nella nota ufficiale. Il club augura a Juric il meglio per il futuro e annuncia che la ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già in corso e verrà completata nei prossimi giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author