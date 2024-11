Nardò, De Sanzo: “È stata la nostra migliore partita, bravi tutti”

Al termine del match pareggiato contro il Casarano, l’allenatore del Nardò Fabio De Sanzo ha parlato così in conferenza stampa: “È stata la nostra miglior prestazione, ma è stato bello tutto. Ho sentito finalmente il calore di questa piazza. Peccato per la trasferta vietata, è assurdo non avere i tifosi avversari allo stadio. È stata comunque una gran bella partita. Siamo felici della prestazione, potevamo vincerla. Magari giocassimo sempre così. Non c’è assolutamente rammarico, nel secondo tempo siamo andati un po’ in difficoltà, ma lo sapevamo. Faccio i miei più sinceri complimenti al Casarano, ma i miei ragazzi devono capire che con la giusta dose di impegno si può vincere con chiunque. Sta venendo fuori un grande gruppo, che sono felice di allenare”

