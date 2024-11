Matera-Fasano 0-0: poche emozioni al XXI Settembre, lucani fischiati

Un pareggio sostanzialmente giusto tra Matera e Fasano. Perché è pur vero che i lucani colpendo una traversa e un palo possono recriminare, ma sono le uniche due occasioni create. Il Fasano, invece, al XXI Settembre-Franco Salerno non demerita e nella ripresa non sfrutta al meglio un paio di occasioni. Uno 0-0 che accontenta più la squadra di Iannini che quella di Torrisi, fischiata a fine partite dal proprio pubblico che si aspettava tutt’altra prestazione.

Nel primo tempo, la partita fatica a decollare. Il Matera non riesce a pungere e il Fasano si affida ai contropiedi. Il primo vero squillo arriva al 14’ con gli ospiti pericolosi. È Cortes che entra in area e ci prova: Brahja non si lascia sorprendere. Resta uno squillo, perché il primo tempo è davvero brutto, senza particolari emozioni. Il Matera si vede, se così possiamo dire, solamente al 36’ su punizione di Sicurella che pesce in area Cipolletta la cui incornata termina sul fondo per l’ultima conclusione degna di nota dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo, Torrisi corre ai ripari ed effettua subito un triplo cambio: dentro Tomaselli, Bello e Ledesma con la speranza di scuotere i suoi.

E i biancoazzurri si rendono pericolosi dopo 5 minuti. Fa tutto Casiello che con un’azione personale ci prova con il sinistro da fuori: palla che si stampa sulla traversa. Resta solo uno squillo perché la partita regala davvero poco o nulla. E poco dopo la mezzora, è il Fasano a provarci. Prima con una conclusione di Losavio che termina a lato. Poi, qualche minuto dopo, con Vasil che non riesce ad inquadrare la porta. Le vere emozioni del match, però, arrivano addirittura nei minuti di recupero.

Al 51’ è il Fasano che non sfrutta al meglio un contropiede: la conclusione di Balde termina di pochissimo a lato. L’ultima emozione del match la regalano i biancoazzurri. All’ultimo degli otto minuti di recupero è Berardocco che ci prova su calcio di punizione: palla che si stampa sul palo.

IL TABELLINO

Matera-Fasano 0-0

Matera (3-4-2-1): Brahja, Pirola (dal 24’ st Muscas), Cipolletta, Russo, Carbone (dal 1’ st Bello), Sicurella (dal 42’ st Berardocco), Incerti (dal 1’st Ledesma), Casiello, Napolitano, Burzio, Infantino (dal 1’ st Tomaselli). A disposizione: Carotenuto, Spinelli, Sirimarco, Minnocci. Allenatore: Torrisi.

Fasano (4-3-3): Iurino, Ballatore (dal 39’ st Mauriello), Orlando, Onraita, Urquiza, Ganci, Penza, Clemente (dal 18’ st Balde), Corvino (dal 29’ st Vasil), Signorile (dal 18’ st Losavio), Cortes (dal 34’ st Murgia). A disposizione: Lombardo, Dridi, Lupoli, Bolzicco. Allenatore: Gonnella (squalificato Iannini)

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli.

Primo Assistente: Simone Conforti di Salerno

Secondo Assistente: Giovanni Di Meglio di Napoli

Note: Pomeriggio soleggiato sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Cipolletta (M) e Iurino (F). Angoli: 1-1. Recupero: 2’ pt e 8’ st. Spettatori: 1500 circa con un centinaio dei quali provenienti da Fasano.

