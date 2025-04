Eccellenza, -4 al Manduria e -1 al Bisceglie. Racale salvo, tarantini ai playout

Il Tribunale federale territoriale si è espresso questo pomeriggio sui deferimenti di Manduria, Bisceglie e Rinascita Refugees. Penalizzati di 4 punti i messapici, che andranno a giocare ora il playout contro il Foggia Incedit, mentre il Bisceglie dovrà scontare una penalizzazione di un punto nella prossima stagione non vedendo intaccata la conquista dei playoff nell’attuale campionato.

Ecco i provvedimenti nel dettaglio:

Al Manduria è stata inflitta una penalizzazione di 4 punti da scontare nel campionato in corso (stagione 2024/2025), mentre il tesserato Fabio Di Maggio ha ricevuto un’inibizione per 9 mesi. Il procedimento è legato al deferimento n. 23181/609 legato alle istanze di alcuni ex tesserati). La società messapica scivola così nei playout che disputerà contro il Foggia Incedit, mentre il Racale, per effetto della penalizzazione del Manduria, è salvo.

Il Bisceglie dovrà scontare una penalizzazione di 1 punto, ma a partire dalla prossima stagione (2025/2026). Il tesserato Carmine Franco è stato inibito per 6 mesi (deferimento n. 23263/750). Resta così invariato l’accoppiamento playoff con la Polimnia.

Infine, la Rinascita Refugees è stata sanzionata con un’ammenda di 500 euro, mentre il proprio tesserato Faye Pathe è stato squalificato per quattro giornate. Il provvedimento arriva in seguito al deferimento n. 22783/407.

