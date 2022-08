SOLETO – Ennesimo incidente stradale in Salento. Nella serata di ieri, poco prima delle 22:00, una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta sulla SS 367 nei pressi dello svincolo per Soleto per un incidente stradale che ha visto coinvolto una BMW 118 D. La stessa si trovava capottata, fuori strada, nel canale che costeggia la provinciale. Al suo interno vi era, incastrato, il conducente 31enne. I Vigili del Fuoco hanno proceduto a tagliare e divaricare le lamiere per consentire l’estrazione del ferito il quale è stato consegnato alla cute del 118 che lo trasportava, in codice rosso, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.