TARANTO – Sono stati tre minuti interminabili, tanto è durato il passaggio di una tromba d’aria sulla costa a sud del centro abitato di Taranto, in località San Vito.

Sono volati ombrelloni, gazebo ma fortunatamente non ci sarebbero stati gravi conseguenze, solo tanta paura tra bagnanti e residenti nella borgata di San Vito a Taranto. L’episodio è avvenuto intorno alle 14, quando la costa della località balneare era affollata, inevitabile il fuggi fuggi generale che ha provocato solo qualche ferito lieve . Non si registrano feriti gravi, solo disagi anche alle imbarcazioni che in quel frangente si trovavano in mare.

Ecco il video del passaggio della trba d’aria