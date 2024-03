Solenne Messa del Crisma in diretta su Antenna Sud

La Settimana Santa prende il via a Lecce con la Santa Messa del Crisma, che sarà officiata nella cattedrale dall’arcivescovo Michele Seccia. L’evento sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud, in collaborazione con Porta Lecce TV, mercoledì 27 marzo alle 18:00. Si potrà seguire l’evento sul canale 14 del DTT, in streaming su www.antennasud.com e in diretta su Facebook sulla pagina ufficiale di Antenna Sud.

