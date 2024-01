Smaltimento rifiuti, Plastic Free Onlus boccia la BAT

BAT – Nessun Comune della BAT nella lista di Plastic Free Onlus, che ha premiato 111 amministrazioni comunali italiane per la lotta all’abbandono dei materiali plastici. La terza edizione dell’iniziativa Comune Plastic Free ha garantito il riconoscimento a quelle città che sono riuscite negli intenti di sensibilizzazione del territorio, contrasto allo smaltimento illecito, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose delle istituzioni.

Otto i comuni pugliesi inseriti nella speciale graduatoria, nessuno della sesta provincia pugliese. Un problema atavico nella BAT, segnalato ed evidenziato anche negli ultimi mesi dopo gli abbandoni illeciti fatti registrare nel territorio. Ultimo caso in ordine cronologico quello di Margherita di Savoia, con l’abbandono dei rifiuti lungo le arterie stradali cittadine, ma anche lo smaltimento illecito nella Pineta di Canosa, a cui l’amministrazione comunale ha recentemente avviato una dura lotta.

Non fanno eccezione i tre capoluoghi Barletta, Andria e Trani, dotati di fototrappole nei punti cruciali dell’abbandono ma non ancora al livello dei parametri di Plastic Free Onlus. Un segnale chiaro non soltanto alle amministrazioni comunali, già alle prese con numerose questioni ambientali tra cui la cementeria di Barletta, ma anche ai cittadini, chiamati al rispetto dell’ambiente e del territorio della BAT.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author