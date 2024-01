Questura BAT, il report sui furti d’auto

ANDRIA – La lotta ai furti d’auto ancora centrale nella BAT, tra le province con il maggior numero di casi in Italia. Continuano le operazioni ad alto impatto della Questura della sesta provincia pugliese, che dà seguito a quanto già sottoscritto nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 30 ottobre, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Risultati in crescita dal primo dicembre in poi, data di entrata in servizio dei rinforzi di Polizia inviati sul territorio. Massicci i pattugliamenti in particolare ad Andria, nella zona PIP e nel quartiere San Valentino, in collaborazione con i Reparti Prevenzione Crimine di Bari, Cosenza, Lecce, Perugia, Pescara e Vibo Valentia, oltre al supporto del IX Reparto Volo Bari Palese.

Report incoraggiante dopo le ultime attività della Questura. Undici arresti e 18 persone denunciate a piede libero. Sono 55 i sequestri effettuati tra veicoli, armi e droga. Un lavoro capillare che ha implementato la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Circa 15.500 le persone identificate, diverse delle quali con precedenti specifici in materia di furti d’auto, controllati invece 7700 veicoli a motore durante i 627 posti di blocco effettuati. 90 i documenti ritirati, 211 i verbali per violazioni al Codice della Strada.

