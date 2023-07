Serie D: Ufficiale, Fasano ingaggia l’argentino Lucas Idoyaga

Il Fasano ha ingaggiato l’argentino Lucas Marcelo Idoyaga, esterno mancino nato il 29 marzo 1998 a Buenos Aires.

Dopo ad aver mosso i primi passi sul rettangolo verde con il Club Atletico Tigre e,il Club Atlético Chacarita Juniors, in patria ha militato per due stagioni (dal 2018 al 2020) in terza serie nazionale con la maglia del Club Social y Deportivo Flandria. Dal 2020, anno del suo arrivo nel calcio italiano, ha maturato solo esperienze nel campionato di Eccellenza siciliana tra le file dell’AciSant’Antonio, Unitas Sciacca e Nuova Igea Virtus.

Proprio con i colori della Nuova Igea, la scorsa stagione è stato uno degli artefici della vittoria di campionato e Coppa concludendo a quota 21 gol.

In campo nasce come esterno sinistro, ma può spaziare su tutta la trequarti senza limitarsi a riferimenti particolari. “Ringrazio innanzitutto i Presidenti e la società per la fiducia che mi è stata data – esordisce Idoyaga -. Conosco l’importanza della piazza fasanese ed arrivo qui con la giusta fame per far bene. Penso che sia il giusto ambiente per continuare a crescere come calciatore e sono pronto a dare gioie ai tifosi. Sto venendo a conoscenza della difficoltà del Girone H, ma avverto davvero tanta carica per l’inizio di questa stagione”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp