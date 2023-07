Eccellenza: UC Bisceglie, arriva Facundo ‘El Animal’ Talin

Autentico colpo di mercato messo a segno da Roberto Storelli, direttore sportivo dell’UC Bisceglie, che ha ingaggiato l’esperto argentino Facundo Talin, il quale va a rinforzare il pacchetto difensivo. La conferma arriva direttamente dall’Argentina e dalla viva voce dell’arcigno difensore dal suo buen retiro: dal 7 agosto sarà a disposizione dell’Unione in vista del prossimo campionato di Eccellenza pugliese.

Roccioso e grintoso centrale mancino, non a caso soprannominato “El Animal”, il curriculum del classe 1987 di Buenos Aires è ricco: dopo la formazione e il debutto in B Nacional con la Nueva Chicago, l’esperienza in Romania con Pandurii e CSM Ramnicu Valcea. Poi ben 7 stagioni tra i Pro di nuovo in Argentina (tra le altre con il Platense) e nel 2016 il trasferimento in Bolivia con il club Blooming (Primera Division).

Si conferma giramondo con l’esperienza in Liga 1 indonesiana nelle file del Persikabo. Poi, dopo un altro passaggio in Argentina, la prima avventura in Italia: la scorsa estate approda al Città di Trani (Promozione) dove si mette in luce con 10 presenze e 1 rete che valgono il trasferimento, nel mercato dicembrino, all’ambizioso Mola in Eccellenza: 9 presenze nella seconda parte della stagione conclusa a un soffio dai playoff.

Ora la grinta, esperienza e capacità del bonaerense saranno a disposizione del tecnico Angelo Monopoli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp