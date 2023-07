Brindisi, c’è la firma di Fall e Malaccari. Ora si cerca un altro attaccante

Entra nel vivo il calciomercato del Brindisi: anche Mbarick Fall è nuovo calciatore biancazzurro. L’esterno d’attacco senegalese classe 1997, lo scorso anno in forza al Sangiuliano, ha trovato l’accordo con la società del Presidente Daniele Arigliano ed è già pronto per il ritiro di Castelluccio. Fall è il secondo ingaggio di giornata dopo quello di Nicola Malaccari, che ha deciso di restare a Brindisi, dopo essere stato ad un passo dalla firma con la Casertana. ‘Una scelta di cuore’ la sua, come ha rimarcato l’agente Valeriano Narcisi. Per Malaccari contratto biannale e fascia da capitano. Nelle scorse ore è stato depositato anche il contratto di Antonello Vona, difensore classe 2004 di proprietà del Parma. Definitivamente sfumato l’accordo col giovane opoola, le cui pretese economiche hanno impedito qualsiasi tipo di ipotesi di rinnovo. per l’attacco la priorità resta Federico Vasquez, ancora legato contrattualmente al Gubbio. In stand by la trattativa con l’ex Virtus Francavilla, oggi al Cesena, Alessandro Albertini.

