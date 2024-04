Serie D/H, Fidelis Andria-Bitonto vietata ai tifosi ospiti

In occasione dell’incontro tra Fidelis e Bitonto, in programma domenica 7 aprile allo stadio comunale “Degli Ulivi” di Andria e valido per la 30a Giornata del Girone H delle Serie D, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, in base alle determinazioni del C.A.S.M.S. e all’avviso della Questura della BAT, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari, al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’incontro.

