Maglie del Lecce all’asta per la fondazione Nadia Toffa

L’U.S. Lecce regala alla Fondazione Nadia Toffa cinque maglie della squadra da destinare all’asta di beneficenza a favore dei bambini oncologici. Le maglie donate dalla società giallorossa sono quelle di Krstovic, Dorgu, Kaba, Gendrev e Oudin.

Le prime tre sono quelle indossate in Empoli-Lecce, finita 1-1, le restanti due sono quelle indossate nell’ultima partita disputata lo scorso 1 aprile con la Roma, partita termina con un pareggio a reti inviolate.

Le maglie saranno battute all’asta dalla fondazione Nadia Toffa che ha sposato la causa di finanziare uno studio a favore dei piccoli malati oncologici di Lecce, permettendo al Polo Oncologico Giovanni Paolo II di avere un suo ricercatore all’interno dello staff che si occuperà della ricerca contro i tumori pediatrici presso il Bambin Gesù di Roma.

La ricerca a cui il polo oncologico Giovanni Paolo II di Lecce potrà partecipare in collaborazione con il Bambin Gesù di Roma, mira a rendere meno aggressiva la fase della cura, che oggi è solo chemioterapica e per questo molto invasiva, poiché colpisce tutte le cellule dell’organismo dei piccoli pazienti. Attraverso questa ricerca, infatti, si potranno ottenere farmaci in grado di aggredire solo le cellule tumorali.

