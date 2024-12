Serie D/H, 17a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE D / GIRONE H – RISULTATI 17a GIORNATA

Domenica 22/12/2024

Costa d’Amalfi-Angri (14.30) 3-0

43’ De Sio (CdA), 90’+2’ Cappiello (CdA), 90’+5’ Martinelli (CdA)

Francavilla-Brindisi (14.30) 1-0

70’ Tedesco (F)

Gravina-Acerrana (14.30) 0-1

80’ Elefante (A)

Ischia-Casarano (14.30) 3-8

5’ Cajazzo (C), 7’ Malcore (C), 10’ Opoola (C), 26’ Malcore (C), 45’ Loiodice (C), 49’ autorete Pastore (C), 56’ Talamo (I), 76’ Loiodice (C), 86’ Ferrara (C), 88’ Quirino (I), 90’ De Siato (I)

Nocerina-Matera (14.30) 2-2

34’ rigore Bollino (N), 68’ rigore Di Piazza (M), 75’ Felleca (N), 88’ Di Piazza (M)

Ugento-Virtus Francavilla (14.30) 1-0

87’ Pascual (U)

Fidelis Andria-Palmese (15.00) 1-0

32’ Da Silva (FA)

Manfredonia 🟥-Martina (15.00) 1-1

26’ Giacobbe (MAN), 27’ Sante Russo (MAR)

Nardò-Fasano (15.00) 0-2

28’ Corvino (F), 74’ Mauriello (F)

⚫️ in neretto partita finita

🟥 calciatore espulso

CLASSIFICA

