Il Fasano non si ferma più e vince 0-2 a Nardò: 11 punti in 5 gare con Agovino

Nell’ultima uscita del 2024 e del girone d’andata, il Fasano sbanca il “Giovanni Paolo II” di Nardò per 0-2, grazie alle reti di Corvino e Mauriello, confermando l’ottimo momento di forma. Il successo sui granata, oltre a valere quota 20 punti al giro di boa, risuona come il quinto risultato utile consecutivo nelle altrettante gare disputate dall’arrivo di Agovino in panchina. Restano quattro, invece, le lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Per il Nardò si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo il ko di domenica scorsa sul campo della Virtus Francavilla. Prosegue lo scarso rendimento davanti ai propri tifosi, fermo a 6 punti in 9 uscite.

Agovino lancia il Fasano con il consueto 3-4-2-1: Lombardo tra i pali, in difesa il classe 2003 Tangorre sostituisce lo squalificato Urquiza, completano la retroguardia Onraita ed Orlando. Tutto confermato dal centrocampo in su con Penza e Ganci a centro, Mauriello e Ballatore sulle corsie esterne. In attacco Corvino e Battista agiscono alle spalle di Losavio. Sponda Nardò, De Sanzo ripropone il 3-5-2 con Gatto e Maletic a comporre la coppia offensiva.

La prima azione degna di nota arriva a 16′, quando Corvino calcia dal limite, ma De Luca sventa il pericolo in due tempi. Al 28′ è il Nardò a provarci con un tentativo di Maletic, sull’invito dalla destra di Trinchera, la difesa ospite se la cava respingendo la sfera. Al 21′ Corvino ci prova direttamente dalla bandierina, disegnando una traiettoria velenosa, De Luca è attento nel liberare la propria area di rigore. Passano sette giri di lancette ed il Fasano passa in vantaggio al “Giovanni Paolo II”: Battista combina con Corvino che da pochi passi, solo davanti a De Luca, non sbaglia e sigla il classico gol dell’ex. Seconda rete consecutiva per il 10 del Fasano, alla sesta marcatura in campionato. La gara s’infiamma alla mezzora: Maletic trova la via del gol al 30′, ma il direttore di gara annulla per presunto fuorigioco. Sessanta secondi dopo, il Fasano sfiora il raddoppio con Losavio che, dopo essersi liberato di un difensore granata, tenta la conclusione da pochi passi, ma la retroguardia di casa si salva. Il Nardò prova a rimettersi in partita ed al 41′ chiama Lombardo al super intervento: Trinchera serve un cross a Vrdoljak, il cui colpo di testa viene respinto dall’estremo difensore del Fasano. I padroni di casa continuano a premere: al 43′ è il palo a negare a Vrdoljak la rete dell’1-1, dopo un gran tiro. Sarà l’ultima emozione della prima frazione di gioco, il Fasano conduce per 0-1.

Nella ripresa, ci prova il Nardò in avvio: al 5′ cross di Calderoni per la spizzata di Maletic, ma la sfera si spegne alta sopra la traversa. Il primo tentativo dei secondi 45′ di gioco del Fasano perviene al 13′, quando Battista, servito da Losavio, tenta la conclusione da posizione favorevole, De Luca respinge. Lo sliding door della gara passa dal 29′: Mauriello fa tutto da solo, lavora di spalle alla porta, si libera di un avversario e dal limite con il mancino infila De Luca alla sua destra per lo 0-2. Al 39′ è Battista a calciare ancora verso la porta di casa, ma il suo tiro è fuori misura. Finisce così.

