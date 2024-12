Il Manfredonia ferma il Martina in dieci uomini, 1-1 al “Miramare”

Partita bellissima ed atmosfera da categoria superiore al “Miramare”, termina 1-1 tra Manfredonia e Martina, in una bolgia i sipontini, in dieci nel finale, ripartono fermando la cavalcata degli itriani dopo dodici vittorie consecutive tra campionato e coppa. Avvio sprint degli ospiti, al 10’ traversone di Tuccitto, Gianfreda doppiamente decisivo, prima su Mastrovito, poi su Silvestro. Al 20’ la parabola di quest’ultimo si spegne poco oltre la traversa. Un minuto dopo ecco il primo acuto dei sipontini, Mastrovito perde un pallone sanguinoso, Giacobbe ne approfitta e carica il destro, sfera alta di un soffio. È soltanto l’antipasto al gol che arriva al 26’: cross potente sul secondo palo di Gaetani, De Luca la tiene viva e serve l’assist a Giacobbe che trafigge Figliola per il boato del “Miramare” che si spegne, però, dopo neanche due minuti. Al 28’ l’immediato pareggio del Martina, Zenalaj trova la girata di Russo, Antonino reattivo ma incolpevole sulla ribattuta dell’attaccante martinese, subito 1-1 per la gioia dei 100 giunti dalla Valle d’Itria. La squadra di Pizzulli resta all’attacco, al 37’ incursione di Lupo, servizio arretrato per Piarulli che non inquadra la porta. Ribaltone sfiorato al 43’, Silvestro innesca la torsione di Resouf, Antonino la spinge fuori con lo sguardo. Il portiere sipontino salva i suoi al 48’ respingendo il tentativo di Silvestro, poi Resouf per la zuccata imprecisa di Russo, è l’ultimo sussulto della prima frazione.

Martina pericolosissimo già al 3’ della ripresa, cavalcata di Resouf, rimorchio di Silvestro che liberissimo spreca una grande occasione. Il vero colpo di scena giunge però al 60’, Gianfreda, ammonito in avvio di secondo tempo, incassa il secondo giallo per questo intervento su Russo, Manfredonia in dieci per l’ultima mezzora di gara ma con grande orgoglio, il Martina accusa le fatiche degli impegni ravvicinati. Al 75’ cross teso di Giacobbe, anticipo decisivo di Llanos su Venanzio. Tornano a graffiare gli ospiti con la botta di Russo all’82’, Antonino prodigioso. 84’, in area Mastrovito, il portiere sipontino si oppone ancora. 89’, Ievolella dalla sinistra, pallone velenosissimo in area, Castaldi salva tutto. Pochi attimi dopo De Angelis si divora a tu per tu la palla dei tre punti. È il festival dei rimpianti, al 90’ occasione colossale sui piedi di Mastrovito, palla clamorosamente sul fondo. Il Martina deve accontentarsi del pari e del sedicesimo risultato utile di fila, applausi del “Miramare” per un generoso Manfredonia.

