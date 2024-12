La Fidelis Andria si regala un Natale da sogno: 1-0 alla Palmese e vetta agganciata

Torna a vincere dopo il passo falso di Martina e chiude il 2024 in testa al Girone H di Serie D la Fidelis Andria di mister Scaringella: 1-0 alla Palmese al Degli Ulivi e Casarano e Nocerina agganciati in classifica a quota 34 punti.

Scaringella opta per un 4-3-1-2 con Kragl alle spalle di Tedesco e Da Silva e con Fantacci adattato come mezzala, Grimaldi risponde con un 4-3-3 nel quale Santarpia, Orefice e Manu sono i tre riferimenti offensivi. In cronaca. La prima chance è a favore degli ospiti, pericolosi al minuto 7 con un calcio di punizione di Peluso dalla sinistra: Esposito non rischia nulla e spedisce in corner. Quattro minuti dopo, primo sussulto creato dai federiciani: un cross da sinistra di Fantacci si trasforma in un tiro che va a colpire la parte superiore della traversa. Minuto 16, nuova occasione per i padroni di casa: cross da destra per Da Silva che, ben posizionato al centro dell’area, controlla con il petto ma allarga troppo il piattone. Alla mezzora di gioco una ripartenza dei ragazzi di Scaringella porta alla conclusione Risolo, il cui destro però è completamente fuori misura. Sono le prove generali del gol del vantaggio che arriva puntuale al minuto 33, su calcio di punizione battuto da Da Silva: destro chirurgico e sfera all’angolino.

La ripresa si apre nello stesso modo in cui si era chiusa la prima frazione, con i biancoazzurri in avanti. E’ il minuto 49 quando un cross dalla destra viene arpionato da Da Silva che costringe Muraca agli straordinari, sulla ribattuta Fantacci spedisce clamorosamente a lato da due passi. La sfida, con il trascorrere dei minuti, perde di intensità. I campani, sornioni, si difendono con ordine e al minuto 71 creano la chance per il pareggio, con un cross dalla destra per il colpo di testa a fil di palo del neoentrato Figliolia. Solo brividi per Esposito. Al minuto 80, dall’altra parte del campo, è Risolo ad avvicinarsi al bersaglio grosso con un bolide dalla distanza: sfera alta sopra la traversa. La Fidelis soffre, ma il forcing finale della Palmese non produce risultati. Termina così, nel tripudio del Degli Ulivi, dopo cinque minuti di recupero; i pugliesi si regalano un Natale con il sorriso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author