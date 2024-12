Serie D, Francavilla in Sinni-Brindisi 1-0

Battuta d’arresto per il Brindisi che perde nell’ultima partita dell’anno lo scontro diretto sul campo del Francavilla in Sinni. Sfida decisa al 26′ della ripresa con la rete di Tedesco che ha trovato in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts