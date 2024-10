Serie C: Potenza, Schiattarella lascia il calcio giocato e inizia nuova avventura

Il Potenza Calcio ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Pasquale Schiattarella. Nella stessa giornata, l’ex calciatore ha firmato un nuovo accordo con il club che lo vedrà entrare a far parte dello staff tecnico del settore giovanile, assumendo il ruolo di allenatore in seconda della squadra Primavera. Schiattarella ha ottenuto il patentino UEFA B il 15 ottobre, qualificandosi ufficialmente per questo nuovo incarico.

La società rossoblù considera lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti un elemento centrale del proprio progetto sportivo, e l’esperienza di Schiattarella rappresenta un contributo significativo per il raggiungimento di questi obiettivi. Il Potenza Calcio ha augurato a Schiattarella una carriera ricca di successi in questa nuova veste.

