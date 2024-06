Serie C Playoff: Vicenza-Carrarese 0-0, la B si decide a Carrara

La partita di ritorno di domenica pomeriggio allo stadio Dei Marmi di Carrara sarà decisiva per sapere chi tra Vicenza e Carrarese sarà la quarta squadra promossa in Serie B per la stagione 2023-2024. Al Menti è finita con un pareggio senza reti, 0-0, con pochissime occasioni e due squadre visibilmente stanche.

