Basket A2/M, Nardó batte Chiusi e festeggia la salvezza

Salvezza raggiunta per HDL Nardò Basket, che batte 71-69 la Sangiobbe Chiusi nella penultima giornata della poule salvezza. I granata di coach Dalmonte restano dunque in Serie A2, categoria in cui il prossimo anno incontreranno la Happy Casa Brindisi. L’ultimo impegno della stagione, ossia la trasferta di Cento, sarà una formalità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author