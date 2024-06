Basket A2/M, Jordan Bayehe lascia l’Happy Casa Brindisi

Happy Casa Brindisi comunica che l’atleta Jordan Bayehe ha esercitato la clausola di uscita dal contratto entro i termini previsti. Bayehe ha disputato due stagioni con la squadra biancoazzurra, totalizzando 70 partite in Legabasket Serie A, playoff scudetto e FIBA Europe Cup, dimostrando dedizione e senso di responsabilità.

“La società ringrazia Jordan per il lavoro svolto e rivolge a lui e alla sua famiglia i più sinceri auguri per il futuro, sia personale che professionale”, si legge in una nota del club.

