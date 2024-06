Futsal, il baby Versace prolunga con la New Taranto

La New Taranto Calcio a 5 ha annunciato il rinnovo del contratto con Antonio Versace, giocatore chiave del settore giovanile e capitano dell’Under 19. Versace, nato nel 2005, rimarrà con il club per un’altra stagione sotto la guida del presidente Malizia. Nel corso dell’ultimo campionato di Serie A2, il giovane laterale ha accumulato 6 presenze, fornendo un assist e segnando 2 gol, contribuendo significativamente alla promozione del team in Élite. Oltre alle sue prestazioni con la squadra senior, Versace ha avuto un ruolo cruciale nell’Under 19, segnando 32 gol in più di 20 partite.

Versace, ora al suo secondo anno con la prima squadra, ha condiviso le sue esperienze di crescita, sottolineando le sfide di adattarsi ai ritmi e agli standard del calcio senior, pur mantenendo un alto livello di performance con l’Under 19. Ha espresso rammarico per la sconfitta in semifinale playoff con l’Under 19, nonostante una stagione eccezionale.

Il giovane talento ha anche riflettuto sui suoi primi significativi momenti con il team, inclusi il suo debutto e il primo gol, che descrive come momenti indimenticabili. Guardando al futuro, Versace ha l’intenzione di continuare a lavorare sodo per guadagnarsi spazio nella squadra di Serie A2, e si impegna a dimostrare il suo valore e contribuire alla squadra in vista della nuova stagione.

