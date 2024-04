Serie C: Monopoli, prove di 3-4-2-1 se non recupera Tommasini

Due trequartisti dietro l’unica punta Grandolfo. Si dovrebbe presentare così il Monopoli che affronterà il Taranto domenica sera al Veneziani. Roberto Taurino non dovrebbe rischiare Cristian Tommasini, uscito acciaccato dalla sfida di sabato scorso a Giugliano e da valutare fino all’ultimo in vista del confronto con la sua ex squadra. Dovrebbe toccare a Danilo Bulevardi, che tornerebbe titolare più di due mesi dopo la gara contro la Juve Stabia dell’11 febbraio. Accanto a lui Borello a supporto di Grandolfo, che avrà il compito di ritrovare il gol che manca dalla gara contro il Brindisi del 6 marzo. Problemi di abbondanza, fortunatamente, in difesa, dove tornerà dalla squalifica Fornasier che si gioca una maglia con Berman, Ferrini e Angileri per affiancare il vicecapitano Bizzotto. In mezzo al campo De Risio dovrebbe affiancare Iaccarino con Viteritti e Barlocco sulle fasce. Si attende il pubblico delle grandi occasioni: non saranno valide le tessere ma si va verso il pienone per provare a spingere i biancoverdi in una gara difficilissima.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author