Lecce, Gotti: ‘Con l’Empoli scontro diretto chiave’

Uno scontro diretto da non sbagliare è che potrebbe dire tanto nella corsa alla salvezza. Il Lecce di Luca Gotti attende, nel pomeriggio di sabato 13 aprile, l’Empoli di Nicola in un match che si preannuncia carico di pathos per la posta in palio.

“L’Empoli ha tanti giocatori di Serie A e cambia spesso sistema di gioco – dichiara Luca Gotti, tecnico del Lecce, nella consueta conferenza della vigilia -. Tra le loro file ci sono giocatori che ho allenato e che hanno caratteristiche molto diverse. Nicola ha fatto vedere come usa l’intera rosa a disposizione, riuscendo a cambiare la sua proposta calcistica partita dopo partita. E’ una formazione equilibrata e con uno spirito importante”.

Sulle difficoltà della gara contro i toscani, il tecnico sembra avere le idee chiare. “Ritengo sia una gara diversa da quelle precedenti – precisa Gotti -. Uno scontro diretto che ha grande importanza per la posta in gioco. Sono convinto che ci siamo preparati bene, con la volontà di affrontare la partita al meglio delle nostre possibilità”.

Sul momento che sta vivendo la squadra. “Da una parte si hanno consapevolezze e sensazioni positive, dall’altra delle debolezze, vedi il gol preso a San Siro su corner, o la fatica che facciamo nel realizzare gol – sottolinea Gotti -. Quello che dobbiamo avere in mente è che nel corso della stagione ci sono partite chiave, e quella di domani è una di queste. Credo che lo spogliatoio lo abbia compreso bene”.

Con Krstovic squalificato e Banda convocato per onor di firma, è il reparto avanzato a destare maggiori preoccupazioni: “Banda non è disponibile, è rientrato dalla sfida contro il Milan con un problema che continua a provocargli dolore: nonostante tutto l’ho convocato perché intendo avere un gruppo coeso. C’è l’ipotesi Burnete, se esistono i presupposti per utilizzarlo. Ha caratteristiche precise, segna e sente la porta. Se la partita chiamerà questa caratteristica, potrà tornare utile”, conclude Gotti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author