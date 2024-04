Marchionni pre Potenza-Foggia: “Sarà la sfida più importante della stagione”

“Sarà la sfida più importante della stagione”. Queste le dichiarazioni del mister del Potenza Calcio, Marco Marchionni, alla vigilia della sfida interna contro il Foggia di Cudini. “Dobbiamo fare il massimo per conquistare il bottino pieno e dare una risposta al campionato – ha affermato il tecnico rossoblù – Il Potenza deve partire con la giusta intensità, mantenendo l’equilibrio e la giusta concentrazione al cospetto di una formazione importante come quella del Foggia. Sarà emozionante incontrare la mia ex squadra dove, da allenatore, ho realizzato buone cose. Sono ricordi che rimarranno impressi nel mio cuore ma ora penso esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo da parte del mio Potenza. Chiedo ai tifosi di riempire il Viviani per questo sforzo finale, faremo il massimo per ripagarli della fiducia. Infine, faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia Barra per la perdita del caro Matteo, persona della quale ho sentito parlare tanto bene, un simbolo del Potenza Calcio”.

