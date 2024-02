Serie C, Monopoli a Foggia con il centrocampo da reinventare

MONOPOLI – Sarà un Monopoli senza De Risio e Hamlili quello che scenderà in campo giovedì sera allo Zaccheria contro il Foggia. Una gara quasi da ultima spiaggia per entrambe, invischiate nella lotta per non retrocedere. I biancoverdi ora sono quartultimi con 23 punti, scavalcati dalla Turris che nell’ultimo turno di campionato ha battuto proprio il Foggia al Liguori. Taurino, che rientra in panchina dopo aver scontato una squalifica di due giornate deve reinventare il centrocampo. Gennaro Iaccarino si candida ad una maglia da titolare, che non veste dal 13 gennaio scorso, quando è stato schierato dal primo minuto contro il Monterosi. Accanto a lui molto probabilmente Ardizzone, che in casa contro la Juve Stabia ha giocato 17 minuti. Sulla trequarti Bulevardi e Borello viaggiano verso la conferma, nonostante le tre gare in una settimana. De Paoli scalpita ma non dovrebbe essere ancora il suo turno, così come quello di Francesco Grandolfo, subentrato a gara in corso domenica e probabilmente titolare domenica contro il Latina. Non arrivano buone notizie, infine, da Fazio e Fornasier, che saranno ancora fuori a causa dei loro acciacchi. Dall’altra parte sarà gara da ex per Perina e Santaniello, passati a gennaio dalla formazione barese a quella dauna.

