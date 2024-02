Juve Stabia-Brindisi e Foggia-Monopoli in diretta su Antenna Sud

In occasione del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, in programma tra mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, Antenna Sud trasmetterà in esclusiva in chiaro due sfide valevoli per la 26a Giornata.

Attenzione: entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta solo sul canale 14 del digitale terrestre e saranno visibili in Puglia e Basilicata. Non possono essere trasmesse in streaming sul sito antennasud.com o su una delle pagine Facebook.

Si comincia alle 20.45 di mercoledì 14 febbraio con Juve Stabia-Brindisi. Quella del Menti è una sfida quasi proibitiva per la squadra di Giorgio Roselli, chiamata all’impresa per strappare almeno un punto sul campo della capolista.

Giovedì 15, sempre alle 20.45, dallo Zaccheria trasmetteremo Foggia-Monopoli. I rossoneri di Cudini sono alla ricerca di una vittoria per allontanare la zona playout, ma al tempo stesso i biancoverdi di Taurino vanno a caccia di un risultato positivo per tirarsi fuori proprio dai playout.

