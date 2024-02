Taranto, Giove su questione stadio: ‘Melucci unico responsabile’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Fumata nera da Palazzo di Città, dove una rappresentanza del Taranto calcio ha incontrato l’assessore Azzaro e diversi sindaci della Provincia per trovare uno stadio in grado di ospitare il club ionico nelle prossime due stagioni.

La riunione, però, non ha prodotto risultati significativi e il club resta sprovvisto di una soluzione temporanea, come ammesso dal numero uno della società Massimo Giove nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra: “Da diversi giorni sono al Nord per lavoro, ma sembra di essere su scherzi a parte. Nei giorni scorsi il sindaco Melucci ha lanciato una provocazione, a cui ho risposto senza scendere nei minimi dettagli. Come dichiarato dal presidente del CONI Malagò, il Comitato di cui fa parte l’amministrazione comunale avrebbe dovuto organizzare i Giochi del Mediterraneo”.

”La situazione ora è irreparabile e la responsabilità è del sindaco. Gli unici danneggiati, invece, sono i tifosi e la stessa società del Taranto calcio. Melucci non era presente alla riunione di oggi, forse impegnato nell’organizzazione del Sail GP. Tra due mesi e mezzo dovremo comunicare la nostra prossima casa e oggi abbiamo consegnato all’amministrazione i requisiti previsti dalla Lega Pro per l’omologazione di uno stadio. Il Comune ha avuto a disposizione 4 anni per trovare una soluzione, Melucci deve assumersi le responsabilità del disastro e fare silenzio”, ha concluso Giove.

