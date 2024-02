Taranto, Calvano: ‘In linea con gli obiettivi, ma non molliamo’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Tra i leader del Taranto di Ezio Capuano spicca Simone Calvano, centrocampista polivalente in grado di impersonificare al meglio le richieste del proprio tecnico. Le prestazioni dell’ex Verona stanno aiutando la squadra ionica a preservare un piazzamento nei playoff, obiettivo dichiarato dallo stesso calciatore ai microfoni di Antenna Sud.

“Dopo 25 gare siamo soddisfatti, viaggiamo insieme a squadre che hanno speso molto per tentare il salto di categoria. Tuttavia, mancano ancora diverse gare e non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati e portare a casa punti. Sono contento delle mie prestazioni, avverto la fiducia del mister e cerco di ripagarlo gara dopo gara. Siamo in linea con l’obiettivo playoff ma non dobbiamo mollare. Il campionato termina dopo trentotto giornate e non ci accontentiamo”.

Il prossimo avversario del Taranto sarà il Giugliano: “Affronteremo una squadra forte, molto compatta e di qualità. Ogni gara in questo campionato è difficile, cercheremo di vincere e aggredire la partita come facciamo sempre”, ha ammesso Calvano, il quale ritroverà Antonio Romano, ex compagno di squadra passato in maglia gialloblù nel corso della sessione invernale di calciomercato: “Antonio è un amico, oltre a essere un grande giocatore. In campo, però, l’amicizia non conta”.

