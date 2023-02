Serie C: Girone C, gli arbitri designati per la 28a Giornata

Arbitri, assistenti e quarti ufficiali designati per la 28a Giornata del Girone C della Serie C:

AVELLINO-VITERBESE: Dario Madonia di Palermo

Marco Lencioni di Lucca

Giuseppe Lipari di Brescia

IV: Niccolò Turrini di Firenze

CATANZARO-MONOPOLI: Michele Delrio di Reggio Emilia

Egidio Marchetti di Trento

Franco Iacovacci Di Latina

IV: Gabriele Scatena di Avezzano

FOGGIA-JUVE STABIA: Valerio Crezzini di Siena

Marco Pilleri di Cagliari

Alessio Miccoli di Lanciano

IV: Antonio Monesi di Crotone

MESSINA-FIDELIS ANDRIA: Sajmir Kumara di Verona

Massimiliano Bonomo di Milano

Giulia Tempestilli di Roma 2

IV: Giuseppe Costa di Catanzaro

MONTEROSI-GELBISON: Luca Angelucci di Foligno

Giuseppe Centrone di Molfetta

Stefano Franco di Padova

IV: Daniele Cravotta di Città di Castello

PESCARA-GIUGLIANO: Luca Cherchi di Carbonia

Markiyan Voytyuk di Ancona

Fabio Catani di Fermo

IV: Gabriele Totaro di Lecce

PICERNO-LATINA: Domenico Mirabella di Napoli

Matteo Nigri di Trieste

Ilario Montanelli di Lecco

IV: Gabriele Sciolti di Lecce

TARANTO-CERIGNOLA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Costin Del Santo Spataru di Siena

Mattia Bartolomucci di Ciampino

IV: Giuseppe Rispoli di Locri

TURRIS-POTENZA: Andrea Ancora di Roma 1

Vittorio Consonni di Treviglio

Rodolfo Spataro di Rossano

IV: Matteo Centi di Terni

VIRTUS FRANCAVILLA-CROTONE: Mario Saia di Palermo

Francesco Valente di Roma 2

Giuseppe Trischitta di Messina

IV: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

