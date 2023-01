Serie C/C: Nuova classifica, Viterbese ultima

La penalizzazione di 2 punti inflitta alla Viterbese dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Nazionale Federale cambia la classifica del Girone C della Serie C. La squadra laziale scende in ultima posizione a quota 15 permettendo alla Fidelis Andria di non essere più fanalino di coda.

CLASSIFICA

CATANZARO 60

CROTONE 54

PESCARA 39

CERIGNOLA 34

JUVE STABIA 33

PICERNO 31

GIUGLIANO 29

AVELLINO 29

FOGGIA 29

VIRTUS FRANCAVILLA 28

POTENZA 28

LATINA 28

TARANTO 28

MONOPOLI 27

MONTEROSI 25

GELBISON 24

TURRIS 22

MESSINA 17

FIDELIS ANDRIA 16

VITERBESE (-2) 15

