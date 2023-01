Happy Casa: Doron Lamb, ‘Felice di essere a Brindisi’

Doron Lamb, esterno newyorkese di 193 cm classe 1991, è arrivato a Brindisi e ha sostenuto il primo allenamento con i suoi compagni. “Fisicamente sto bene, sono molto felice di essere qui e devo solo rimettermi in forma per la prossima partita”. Lamb sarà a disposizione di Vitucci per la sfida con la Virtus Bologna. Di seguito, l’intervista completa realizzata da Cristina Cavallo:

