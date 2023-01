Ecco Vacca: ‘Non ho mai dimenticato Foggia’

Il Foggia ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo di Antonio Junior Vacca, per il quale si tratta di un ritorno.“Non ho mai dimenticato Foggia”, esordisce Vacca ai microfoni ufficiali del club: “Con questi colori ho vinto e porto nel mio cuore l’affetto e il calore dei foggiani. Ho ricevuto diverse proposte, anche dalla categoria superiore, ma quando ho ricevuto la chiamata del Foggia non ho pensato più ad altro. Ringrazio il Presidente Canonico e il direttore sportivo Sapio per averci concesso questa possibilità. Foggia e il Foggia sono nel mio cuore”. Vacca ha firmato fino al giugno del 2024.

