Serie C/C, gli arbitri designati per la 37a Giornata

Gli arbitri designati per la 37a Giornata del Girone C della Serie C, in programma alle 20.00 di domenica 21 aprile.

SERIE C / GIRONE C – 37a GIORNATA

BENEVENTO-LATINA: Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Francesco Romano di Isernia

Quarto Ufficiale: Guido Verrocchi di Sulmona

CROTONE-MONOPOLI: Antonino Costanza di Agrigento

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Pierpaolo Vitale di Salerno

Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina

FOGGIA-CERIGNOLA: Matteo Centi di Terni

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Domenico Castro di Livorno

Quarto Ufficiale: Andrea Zanotti di Rimini

GIUGLIANO-CASERTANA: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Francesco Collu di Oristano e Michele Colavito di Bari

Quarto Ufficiale: Davide Gandino di Alessandria

MESSINA-POTENZA: Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Antonio Alessandrino di Bari

Quarto Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme

PICERNO-BRINDISI: Cristiano Ursini di Pescara

Assistenti: Gian Marco Cardinali di Perugia e Giuseppe Romaniello di Napoli

Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli

SORRENTO-CATANIA: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro e Fabio Dell’Arciprete di Vasto

Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri

TARANTO-AVELLINO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Andrea Bianchini di Perugia

Quarto Ufficiale: Francesco Burlando di Genova

TURRIS-MONTEROSI: Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello ed Egidio Marchetti di Trento

Quarto Ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari

VIRTUS FRANCAVILLA-JUVE STABIA: Simone Gavini di Aprilia

Assistenti: Ionut Eusebiu Nechita di Lecco e Manuel Cavalli di Bergamo

Quarto Ufficiale: Matteo Canci di Carrara

