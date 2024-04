Lecce, Ramadani: “Tifosi pagano per sostenerci, per questo li saluto sempre’

Lecce – Ylber Ramadani, centrocampista giallorosso dai sette polmoni, ha parlato alla stampa nella consueta conferenza settimanale allo stadio di via del Mare, sottolineando l’importanza della vittoria con l’Empoli: “Ovviamente, vincere una partita del genere con una diretta concorrente è fondamentale. Inoltre, alla nostra vittoria sono corrisposti i pareggi di tutte le altre squadre e ciò dimostra che questo campionato è difficilissimo. Sta a noi completare l’opera facendo punti nelle prossime sei partite”.

“L’arrivo di Luca Gotti è stato senza dubbio importantissimo: ha modificato il sistema di gioco passando dal centrocampo a tre al centrocampo a due essendo così molto più compatti. Concetto della cui importanza ha parlato sin dal suo primo giorno qui”.

”Nella prossima partita con il Sassuolo, come sempre, sarà fondamentale non prendere gol. Questa è la nostra mentalità sottolineata dal fatto che nelle ultime 4 partite, in 3 siamo riusciti a mantenere la porta inviolata. Da questo punto di vista risulta certamente fondamentale la presenza di Blin in campo, riesce a dare tanto equilibrio. Spesso posso anche spingermi in proiezione offensiva perché so che c’è lui a coprirmi le spalle”.

Infine il pensiero va ai tifosi: “Saluto tutti i tifosi a fine partita perchè credo sia giusto così; loro pagano per venire a vederci e lo stadio era pieno, quindi era anche per merito loro che abbiamo vinto”.

