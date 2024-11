Serie C/C, giudice sportivo: stop a 9 calciatori e un allenatore

Le decisioni prese dal giudice sportivo dopo la 13a Giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI

Squalifica per due gare: Galo Capomaggio (Cerignola)

Squalifica per una gara: Salvo Giuseppe (Messina)

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione (V infrazione):

Gianfilippo Felicioli (Foggia)

Emmanuele Salines (Foggia)

Sergio Maselli (Giugliano)

Francesco Rillo (Potenza)

Francesco Verde (Taranto)

Marco Crimi (Trapani)

Luigi Silvestri (Trapani)

ALLENATORI

Squalifica per una gara: Montero Paolo (Juventus Next Gen)

DIRIGENTI

Inibizione fino al 12 novembre 2024: Fabio De Carne (Monopoli)

Inibizione fino al 14 gennaio 2025: Trevor Trevisan (Casertana)

AMMENDE SOCIETÀ

2.500 euro al è stata inflitta al Catania per cori offensivi e lanci di oggetti in campo da parte dei suoi tifosi.

