Matera, Torrisi: “Attendo risposte anche da chi ha giocato meno”

“Domani scenderanno in campo coloro che hanno giocato meno. Però, mi aspetto le stesse risposte che ho avuto domenica da chi è sceso in campo a Palma Campania”, afferma il tecnico Alfio Torrisi in conferenza stampa.

“C’è sempre qualcosa che non va nelle partite. Però, devo dire che le risposte che ho avute da parte della squadra sono state importante sotto il punto di vista dell’atteggiamento. Adesso dobbiamo cercare di invertire la rotta negli ultimi minuti. Nelle ultime partite abbiamo sempre subito gol, mentre dobbiamo essere bravi a vincerla. Il modulo? Non sono venuto qui per fare rivoluzioni, però qualche novità c’è già stata. Rispetto al passato ci siamo presentati a due in mezzo al campo e due sulla trequarti”, continua il tecnico biancoazzurro.

Poi, si passa alla Gelbison, avversario che i biancoazzurri affronteranno domani pomeriggio nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: “Avrò il piacere di ritrovare Giampà dopo due anni. È un tecnico molto preparato. Il loro punto di forza è il palleggio, lo hanno sempre dimostrato. Noi, a prescindere dall’avversario, cercheremo giocare secondo quelle che sono le nostre prerogative”.

Chiosa, poi, per il neo arrivato Tomaselli: “Si tratta di un giocatore che può starci benissimo in questa categoria a prescindere da quella che è la carta d’identità. Non ha fatto la preparazione ma domani ci sarà spazio per lui per capire effettivamente in che stato sia e come poter lavorare da qui alle prossime settimane”.

