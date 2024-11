1a Categoria: Cambio alla guida tecnica della Rutiglianese

La Rinascita Rutiglianese ha ufficializzato che Antonio Renna non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra, né quello di giocatore, per motivi strettamente personali. La società ha espresso il proprio apprezzamento a Renna, ringraziandolo per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo periodo di collaborazione.

La dirigenza ha già individuato il nuovo tecnico: Francesco Mongelli. L’allenatore porta con sé una vasta esperienza maturata nel panorama calcistico regionale, avendo guidato squadre come Mola, Conversano, San Paolo, Bitritto, Palo, Giovinazzo, Modugno, Acquaviva e Polimnia. Mongelli dirigerà già in serata la sua prima sessione di allenamento.

