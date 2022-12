Serie C/C: Giudice sportivo, ammenda per il Cerignola

Condividi su...

Linkedin email

AMMENDE SOCIETÀ

2.000 euro alla JUVE STABIA – A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato al 12° minuto del primo tempo, dall’interno del Settore a loro riservato (Curva Ospiti) un’asta di bandiera contro la recinzione metallica del Settore medesimo; alcune parti dell’asta cadevano all’interno del recinto di gioco e, in parte, anche sul terreno di gioco all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, senza colpire nessuno; 2. nell’aver lanciato al 37° minuto del primo tempo, dal Settore loro riservato, numero 4 monetine all’interno del terreno di gioco verso il portiere della società Audace Cerignola ma senza colpirlo; una delle monetine veniva recuperata dal portiere e consegnata all’Arbitro; 3. nell’avere lanciato una bottiglia di acqua semipiena all’indirizzo di due raccattapalle in reazione alle loro provocazioni; B) per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato le pareti della struttura prefabbricata adibita a bagno dei tifosi ospiti con scritte offensive nei confronti di tifosi avversari.

1.000 euro al CERIGNOLA per avere due suoi raccattapalle, al termine della gara, rivolto gesti irriguardosi verso i tifosi della Squadra avversaria, provocandone la reazione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI

MASELLI (Juve Stabia) + 500 euro di multa

MIGNANELLI (Juve Stabia)