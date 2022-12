Serie D/H: Giudice ferma 6 calciatori, multa al Barletta

CALCIATORI

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA

MARSILI (CASARANO)

NOLÈ (FRANCAVILLA)

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

AMELIO (PUTEOLANA)

PARISI FRANCESCO (GRAVINA)

CERUTTI (MARTINA)

CORATELLA (MOLFETTA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 10/01/2023

ROMANO GAETANO (GLADIATOR)

GUERRIERO GIUSEPPE (PUTEOLANA)

AMMENDE SOCIETÀ

1.400,00 euro al BARLETTA Per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso del secondo tempo introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (1 bomba carta) che veniva lanciato sul terreno di gioco. Al termine della gara mentre la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi, due persone non identificate ma chiaramente riconducibile alla società profferivano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo di un assistente arbitrale.

100,00 euro alla PUTEOLANA Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) lanciato nel terreno di gioco