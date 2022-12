Brand Puglia pubblicizzato su maglie squadre pugliesi seguite in TV

Condividi su...

“Il brand Puglia sarà pubblicizzato sulle maglie delle squadre pugliesi e degli atleti seguiti in TV. Il Consiglio regionale ha approvato un mio emendamento, sottoscritto anche dal collega Di Gregorio, destinando un finanziamento di 300mila euro per l’anno sportivo in corso e per i due successivi”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Le squadre beneficiarie della sponsorizzazione sono 15, selezionate sulla base di criteri di visibilità mediatica. Nel dettaglio: per la serie A, calcio Lecce, basket Brindisi, volley Taranto, pallamano Fasano e Conversano, calcio a 5 femminile Statte, Molfetta e Bitonto; per la serie B, calcio Bari; per la Serie C, calcio Andria, Cerignola, Foggia, Virtus Francavilla, Monopoli e Taranto”.