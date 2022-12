Ultim’ora mercato: Altamura, c’è l’accordo con un difensore del Casarano

Condividi su...

Adesso è tutto fatto. Antonio Sepe sarà un nuovo calciatore dell’Altamura. Accordo chiuso in serata con il difensore del Casarano. La firma è prevista per la mattina di mercoledì.

Il possente difensore, terzino sinistro, uruguagio è nato a Montevideo il 10 Gennaio del ‘92. In carriera, vanta 157 presenze e 6 reti nel campionato di Serie C. Arriva in Italia nel 2015, facendosi notare con la maglia dell’Otranto in Eccellenza. L’Akagras mette gli occhi su di lui e lo tessera per le due stagioni successive. Nel 2018, veste le maglie di Catanzaro e Matera. Approda a Potenza nella stagione 2019-2020, dove rimarrà Basilicata fino alla scorsa stagione con una parentesi nel torneo 20/21 a Nardò. Poi il passaggio al Casarano. Domani ad attenderlo ci sarà l’Altamura.